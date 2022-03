Os principais craques do Benfica estão na porta de saída. Ao que o CM apurou, não há jogadores inegociáveis no plantel encarnado face à urgência em realizar um encaixe avultado nos próximos meses para evitar ou, pelo menos, atenuar o buraco financeiro no fim desta temporada.No relatório e contas do 1º semestre, o Benfica assumiu que o prejuízo de 31,7 milhões de euros se devia à insuficiência de receitas com a transação de jogadores.