Prisão domiciliária para 'Macaco' e 'Polaco' depende de relatórios sociais pedidos pelo tribunal

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto pediu relatórios sociais de Fernando Madureira e de Hugo Carneiro, conhecido como 'Polaco', que podem servir, mais tarde, para alterar a medida de coação de prisão preventiva para prisão domiciliária.No dia do interrogatório, o juiz chegou a dizer a Fernando Madureira que se tivesse uma moradia fora do Grande Porto e mostrasse outro tipo de comportamento poderia vir a equacionar uma mudança da medida de coação.A Vitor Catão foi aplicada a prisão domiciliária mas ainda está preso em Aveiro, uma vez que aguarda que estejam reunidas as condições para instalar a pulseira eletrónica em casa.