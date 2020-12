Problema cardíaco causado pela Covid-19 obriga jogador do Benfica B a suspender atividade

Daniel dos Anjos, avançado da equipa B do Benfica, suspendeu temporariamente a atividade para tratar uma miocardite aguda, revelaram os encarnados. O brasileiro, de 24 anos, tinha acusado positivo ao novo coronavírus no final de novembro.A inflamação do miocárdio foi detetada na avaliação a que Daniel dos Anjos foi submetido pelos departamento médico depois de recuperar da Covid-19. Ao queapurou, os jogadores infetados são submetidos a avaliação rigorosa, nomeadamente cardiorrespiratória. Nesse sentido, nem sequer foi reintegrado nos treinos.Daniel dos Anjos, de 24 anos, jogou esta temporada pela equipa principal do Benfica, diante do Paredes, na eliminatória anterior da Taça de Portugal.