Processo a treinador e adepto do Portimonense por desacato

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta segunda-feira a abertura de um processo contraordenacional ao treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, e a um adepto, por incidentes no Portimonense-Vizela, da I Liga de futebol.

Segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira por aquela autoridade, o processo reporta a "um incidente envolvendo um agente desportivo (treinador) e um adepto", em concreto o treinador dos algarvios, no final do encontro de sábado, que terminou com a derrota caseira dos algarvios, por 1-0.

O técnico Paulo Sérgio dirigiu-se a um adepto que se encontrava numa das bancadas do Estádio de Portimão após o jogo e teve de ser afastado por outros elementos do clube de Portimão.

"Da próxima vez que me chamares c..., vou aí e arranco-te os olhos. Não te esqueças do que estou a dizer", disse Paulo Sérgio ao adepto do Portimonense, como se pôde ouvir em vídeos do incidente que foram divulgados nas redes sociais.

A APCVD "instaurou processo para apuramento dos factos e eventuais responsabilidades decorrentes do comportamento de ambos os intervenientes", porque pode "estar em causa a prática de ilícitos de natureza contraordenacional".

Aquele organismo anunciou esta segunda-feira a abertura de outro processo contraordenacional, que se prende com a série C da 1.ª Divisão Distrital de Braga, que opôs o Amigos de Urgeses ao São Cristóvão, na 19.ª jornada, com altercações nas bancadas e no relvado a marcarem a partida.

"Caso resultem indícios da prática de ilícitos criminais, a APCVD encaminhará para o Ministério Público todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal", pode ler-se na nota.