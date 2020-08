O Tribunal Judicial da Comarca do Porto deferiu ontem o Processo Especial de Revitalização, solicitado a 24 de julho pela administração da SAD do Desportivo das Aves, clube que foi despromovido à II Liga de futebol.António Dias Seabra foi nomeado administrador judicial provisório para acompanhar a gestão do chinês Wei Zhao.O clube acumula quatro meses de dívidas salariais, responsáveis por 12 rescisões unilaterais de jogadores.