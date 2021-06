Um advogado que reside nos Estados Unidos, Jorge Mattamouros, intentou uma ação cível no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a pedir a destituição de Luís Filipe Vieira da presidência do Benfica. Entre outros argumentos, o advogado alega que o atual presidente dos encarnados desviou dinheiro do clube para as suas contas pessoais.Jorge Mattamouros socorre-se do que já é público de um dos processos que visa o Benfica ...