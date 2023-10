Processo instaurado em caso de racismo a jovem atleta na Madeira

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou esta segunda-feira um processo para averiguar os alegados insultos racistas que aconteceram na Madeira a um jovem jogador do Marítimo, de 15 anos.

"Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a alegados insultos de teor racista, dirigidas ao jogador do CS Marítimo André de 15 anos (...) a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos", pode ler-se no comunicado publicado pela APVCD.

O encontro da quinta jornada do Campeonato da Madeira de juvenis, entre Câmara de Lobos e Marítimo B, que teve lugar no passado domingo, ficou marcado por alegados insultos racistas a André Silva, jogador do Marítimo, perpetuados por um elemento ligado ao staff do Câmara de Lobos, terminando com o jovem atleta a abandonar o relvado em lágrimas e amparado pelos seus colegas.

O emblema 'verde rubro' recorreu ao seu sítio oficial para repudiar os "comportamentos abjetos", sublinhando que espera "consequências exemplares".

"Comportamentos e atitudes racistas são totalmente inaceitáveis, independentemente do contexto. O Club Sport Marítimo tem a certeza de que episódios semelhantes não refletem o nobre espírito da instituição para a qual trabalha o cidadão que injuriou e tentou humilhar o André", adiantaram ainda os 'leões' do Almirante Reis na mesma nota.