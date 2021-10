Os três agentes da PSP, integrantes de uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da Divisão do Barreiro, que efetuaram 10 disparos para o ar no domingo à tarde para conter os distúrbios que se seguiram ao empate a zero entre o Olímpico do Montijo e o Vitória de Setúbal B, deverão ser sujeitos a processos disciplinares individualizados.