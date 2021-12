Procurador ligado ao caso em que Pinto da Costa é alvo investiga negócios entre FC Porto e Portimonense. Agora, na CMTV

Os negócios suspeitos entre o FC Porto e o Portimonense estão a ser investigados pelo procurador da Operação Prolongamento.



O CM sabe que Rosário Teixeira quer incluir estes negócios no processo que tem como alvo Pinto da Costa. Esta investigação envolve também Teodoro Fonseca, empresário e acionista da SAD do Portimonense.





Em causa estão crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais em negócios entre os dois clubes. O objetivo do Ministério Público é juntar todos os elementos de prova possíveis, de forma a evitar que os suspeitos consigam fugir à ação da justiça. Também aqui as autoridades defendem que Pinto da Costa e Teodoro Fonseca terão obtido vantagens pessoais nestes negócios. Esta investigação a envolver o Portimonense já decorre há três anos. Em causa estão as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton.Também estará em causa a verdade desportiva, porque há suspeitas de que o Portimonense tenha perdido jogos com o FC Porto de propósito.