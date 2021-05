O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garante que as ambulâncias alocadas ao Rali de Portugal “são viaturas de reserva” e que os profissionais que acompanham a prova que termina este domingo no Norte do País usaram folgas ou cancelaram dias de férias para o fazer, “não colidindo com a atividade primária de operacionalização dos meios de emergência”.









As afirmações surgem em resposta às críticas do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que este sábado acusou o INEM de ter mobilizado “demasiados operacionais” (109) para o Rali, “deixando ambulâncias paradas” por falta de profissionais. O presidente do sindicato, Rui Lázaro, disse ser inadmissível que se subtraiam “operacionais às ambulâncias normais de serviço, porque são os cidadãos que estão a ser prejudicados”.

Contudo, em comunicado, o organismo responde que “caso haja indisponibilidade de determinado meio, o socorro será prestado pelo meio de emergência que se encontre mais próximo, nunca comprometendo a assistência a quem precisa”.