Proibidos adereços do Benfica em lugares dos adeptos do Vitória de Setúbal

Estádio do Bonfim vai registar a maior enchente na época.

A direção do Vitória de Setúbal decidiu proibir a entrada de adereços ou vestuário do Benfica nos locais destinados aos adeptos vitorianos, no jogo da I Liga de futebol, disse à Lusa fonte oficial do clube.



A medida, que tem sido seguida por vários clubes da I Liga quando recebem nos seus estádios as 'águias', é implementada pela primeira vez no clube setubalense, cuja casa vai registar a maior enchente na época.



A decisão de não permitir a entrada de adereços e vestuário nas bancadas centrais será hoje tornada pública nas redes sociais do clube da I Liga portuguesa de futebol, que defronta no sábado, a partir das 20h30, o atual líder campeonato, em jogo da 29.ª jornada.