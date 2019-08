Promessa de ‘Gigi louco’ serve de motivação no balneário do Vitória de Guimarães

"São tão fracos, vamos ganhar em Guimarães por 2-0. Se nos marcarem um golo, corto a minha cabeça". A frase é de Gigi Becali, o louco proprietário do Steaua de Bucareste, e ainda ecoa pelo balneário vitoriano. Depois do 0-0 na Roménia, a equipa de Ivo Vieira está a uma vitória de distância da fase de grupos da Liga Europa. Faltasse motivação, Becali até deu um empurrão significativo.O treinador do V. Guimarães preferiu desvalorizar, publicamente, as declarações do dirigente adversário - o jogo é na próxima quinta-feira (20h00, Sport TV1) -, respeitando a "liberdade de expressão" de todos os intervenientes, mas entre jogadores e adeptos há um sentimento claro de que, aliada ao objetivo de avançar na prova, está a vontade de calar Gigi.Aliás, Becali já começou por sofrer - mais um - revés neste fim de semana, em que a equipa foi goleada por 4-0 pelo Gaz Metan. Contas feitas após sete jornadas da Liga Romena, o Steaua está em último, com apenas quatro pontos. Como Gigi dispara em todas as direções, criticou o próprio técnico, que, defende o dirigente, o deveria ouvir mais no que concerne às escolhas para a equipa.Da parte vitoriana, com ou sem loucura de Becali, o importante é garantir em campo a superioridade e levar de vencida os romenos. Só depois é que Ivo Vieira e atletas começarão a pensar na visita ao Estádio Dragão, onde o V. Guimarães surpreendeu, na temporada passada, com uma vitória por 3-2, mesmo depois de ter estado a perder por 0-2. n