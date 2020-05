Proposto apoio de 5000 euros para deslocações dos clubes à Madeira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um apoio a rondar os cinco mil euros para as deslocações à Madeira é quanto deverá ser proposto na próxima reunião dos presidentes, admitiu aoCarlos Pereira. O dirigente máximo do Marítimo defende a criação desse mecanismo.O presidente do V. Setúbal lamentava-se publicamente de uma despesa acrescida para ter de viajar até ao Funchal para defrontar o Marí...