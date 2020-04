Prostitutas animam quarentena de Walker

Um dia antes de se dirigir aos adeptos do Manchester City, através das redes sociais, e pedir-lhes que respeitassem as regras de isolamento social, de forma a ajudar a combater a pandemia, Kyle Walker organizou uma orgia em sua casa, juntamente com um amigo e duas prostitutas.

O jogador, de 29 anos, que já pediu publicamente desculpas pelo sucedido e que pode vir a ser castigado pelo clube da Premier League, recebeu duas prostitutas no seu apartamento em Cheshire, pelo qual paga mais de 9 mil euros de renda mensais.

"Trabalho para uma agência e recebi uma mensagem do meu chefe, a dizer que um cliente de alto nível estava a pedir uma companhia com classe", começa por contar ao jornal ‘The Sun’ Louise McNamara, de 21 anos, que chegou a casa de Walker acompanhada por uma outra rapariga, de 24, brasileira. "O Kyle veio receber-me à porta por volta das 22h30 e disse-me para tratá-lo por ‘Kai’. Na altura, eu não sabia quem ele era", continua a jovem, que não hesitou em fotografar o jogador com o telemóvel depois de este revelar a sua identidade.

Walker pagou 2500 euros às duas jovens, antes de as levar para o seu quarto. A festa só terminou por volta das 02h30 da madrugada.

"O Kyle devia ter mais consciência. Num dia, ele convida pessoas estranhas para ir a sua casa para ter sexo. No outro a seguir faz um discurso em que diz que todos têm de ter cuidado e manter-se em isolamento... É um hipócrita que está a colocar pessoas em risco!", afirma Louise, que estuda Criminologia na Universidade Metropolitana de Manchester, ao jornal britânico.