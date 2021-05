Os movimentos ‘Rua Vieira’ e ‘Volta Benfica’ agendaram um protesto contra a direção liderada por Luís Filipe Vieira para sábado, às 15h00, junto ao Estádio da Luz e que durará uma hora. Depois, as atenções irão centrar-se no apoio à equipa comandada por Jorge Jesus.



Na convocatória que corre nas redes sociais, reclama-se um Benfica "mais europeu, com valores, dos adeptos, sem esquemas, que honre a camisola, sem processos e com menos comisões", terminando com um "abdica Vieira".