Protestos radicais contra o 'futebol negócio' pararam o jogo entre Bayern e Hoffenheim

A partida entre Bayern de Munique e Hoffenheim da 24.ª jornada da Liga Alemã encaminhava-se para o final até que um protesto duro dos adeptos mais radicais do Bayern de Munique - alguns deles ligados a movimentos políticos de esquerda - interrompeu o encontro. À passagem do minuto 78, o árbitro Christian Dingert foi obrigado a interromper o jogo devido a tarjas e cânticos com insultos dos adeptos do Bayern dirigidos ao presidente do Hoffenheim, Dietmar Hopp.A verdade é que os protestos contra Dietmar Hopp são recorrentes e já aconteceram noutros encontros. O multimilionário presidente do Hoffenheim é um dos mais 'odiados' do futebol na Alemanha, o cofundador da SAP - empresa de software alemã - utilizou o seu dinheiro para fazer crescer o clube e leva-lo com alguma facilidade à ascensão até à Bundesliga. O multimilionário começou a investir no clube em 1989 e ajudou o Hoffenheim a subir de divisões e a tornar-se numa das equipas estáveis da primeira liga alemã.Os adeptos mais radicais do Bayern decidiram então protestar contra o modelo adotado por Hopp - apoiado no muitas vezes apelidado 'futebol negócio' - onde um investidor consegue tomar controlo da maioria do clube - atualmente Hopp controla cerca de 96% - afastando os sócios dos momentos de decisão. Na Alemanha há inclusive uma regra - muito defendida pelos sócios e adeptos dos clubes -, denominada 50+1, que impede que os investidores tenham mais de 49% das ações de um clube.No entanto, há exceções a esta regra e vários clubes conseguiram 'driblar' a lei. Entre as equipas que conseguiram ultrapassar esta regra está o Red Bull Leipzig - fundado em 2009 e que rapidamente conseguiu subir às primeiras divisões alemãs, estando agora a disputar a Liga dos Campeões - que concentra o poder de decisão em vários funcionários da Red Bull. Uma das outras brechas na lei diz que investidores que já tivessem uma ligação há mais de 20 anos com determinado clube pudessem então ultrapassar os 50% de ações e conseguir a maioria. É aqui que se insere Dietmar Hopp, dono do Hoffenheim.Os protestos contra o líder do Hoffenheim não são inéditos. Este mês, uma bandeira exibida por adeptos do Dortmund contra Dietmar levou à proibição de apoiantes do 'muro amarelo' nos jogos entre Borussia Dortmund e Hoffenheim por duas épocas e ainda ao pagamento de uma multa de cerca de 50 mil euros.Os próprios adeptos do Bayern de Munique têm uma opinião dividida em relação à gestão do clube bávaro por parte do presidente Karl-heinz Rummenigge, que este sábado manifestou estar "envergonhado" com o comportamento dos apoiantes prometendo ainda agir "com extrema dureza". "Chegou o momento de todo o futebol alemão agir em conjunto contra este caos", disse.As equipas de Bayern de Munique e Hoffenheim abandonaram temporariamente o relvado, com o jogo a prosseguir instantes depois, ainda que com os jogadores junto ao meio-campo, a trocar a bola uns com os outros, num cenário improvável, e depois, a baterem palmas aos adeptos até que o tempo de jogo terminasse.