Protocolo permitiu bancada 'cheia' no jogo entre Paredes e Benfica

A presença de várias pessoas na bancada do jogo entre Paredes e Benfica, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, transformou-se num pormenor que tem dado que falar nas redes sociais.Segundo apurou o, o protocolo da Liga foi adaptado aos jogos da Taça entre clubes das ligas profissionais e do campeonato de Portugal para permitir uma centena de pessoas na partida.Na única bancada aberta ao público encontravam-se todos os jornalistas, mais repórteres de imagem e equipas de filmagem técnicas, além dos elementos do staff técnico dos dois clubes e os respetivos dirigentes.