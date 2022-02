Prova de vida com toque de Safira permite vitória do Belenenses SAD frente ao V. Guimarães

Um golo de Safira (50’) permitiu este domingo ao Belenenses SAD o triunfo sobre o V. Guimarães, amealhando três pontos importantíssimos na luta pela manutenção, apesar de continuar no último lugar.O Belenenses SAD arregaçou as mangas e foi à luta. Aproveitou o desacerto generalizado dos vimaranenses e somou o 3º triunfo na prova, o primeiro do novo técnico.A equipa de Franclim Carvalho deixou de lado a nota artística e acabou por ser mais eficaz. Após alguns ameaços na 1ª parte, o golo acabou por chegar na 2ª, num golo de Safira (assistência de Carraça).A formação de Pepa teve alguns laivos de perigo no ataque com a entrada de Quaresma (até pegou um adversário ao colo para o tirar do campo), mas a solidariedade defensiva e uma boa exibição de Luiz Felipe foi suficiente para os anfitriões garantirem uma vitória que acaba por ser justa.Além do golo, o Belenenses SAD conseguiu atirar uma bola ao poste e viu Borevkovic evitar um golo em cima da linha.