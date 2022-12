Competições distritais de futebol suspensas em Lisboa no próximo fim-de-semana

A Associação de Futebol de Lisboa suspendeu todos os jogos distritais previstos para o próximo fim-de-semana em Lisboa.Em causa estão "as bárbaras agressões perpetradas contra árbitros, a quem manifestamos a nossa total solidariedade, em provas organizadas pela Associação de Futebol de Lisboa no último fim-de-semana", mas também o mau tempo que assolou o País e que "causou prejuízos consideráveis nas infraestruturas desportivas dos nossos Clubes Filiados", pode ler-se em comunicado.Entre os dias 16 e 18 de dezembro ficam assim suspensas as competições. A associação espera ainda que "com esta medida extraordinária, haja um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados, no sentido da sua total erradicação, bem como, que se permita o restabelecimento de todas as condições necessárias para a normal prática desportiva."