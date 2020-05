Varandas fala em redução para 25% da lotação nos estádios para a próxima época

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Para o ano talvez tenhamos de vender só um quarto dos estádios e isso significa um quarto de receita de bilhética, de sponsors, de patrocinadores, parceiros. Vai ser uma nova realidade e um problema gravíssimo." Foi desta forma que Frederico Varandas, presidente do Sporting, revelou esta quarta-feira à SIC a sua preocupação com os efeitos da Covid-19 no futebol português, não só na atual época que está por terminar,...