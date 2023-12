Próxima ronda das provas europeias tem sorteio a dobrar com armadilhas escondidas

As quatro equipas portuguesas conhecem esta segunda-feira os seus adversários na próxima ronda das provas europeias, num sorteio a dobrar com armadilhas escondidas.A sorte começa a ser ditada a partir das 11h00. Não sendo cabeça de série, nos oitavos de final da Champions o FC Porto irá enfrentar um dos vencedores da fase de grupos. O Barcelona não é hipótese (portistas e catalães estiveram no mesmo grupo), mas há outros tubarões a evitar. Entre as sete hipóteses (ver infografia), em teoria as mais favoráveis aos dragões são o Dortmund e a Real Sociedad (eliminou o Benfica). A primeira mão joga-se nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro e a segunda mão a 5, 6, 13 e 14 de março.A partir das 12h00 arranca o sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O Sporting está no pote 1 (joga primeiro fora e depois em casa) e terá nos italianos do Milan o adversário mais perigoso. Feyenoord ou Galatasaray surgem num segundo nível. No pote 2, das equipas vindas da Champions que vão defrontar os segundos classificados dos grupos da Liga Europa, Benfica e Sp. Braga também têm nos italianos da Roma, do técnico José Mourinho, a maior ameaça. Os jogos do play-off disputam-se a 15 e 22 de fevereiro.FC Porto e Benfica vão competir no Mundial de Clubes em 2025, nos EUA, o primeiro no novo formato com 32 equipas. A FIFA revelou ontem que dragões e águias estão entre os 12 representantes da Europa. Os encarnados beneficiam do facto de cada país só poder ter duas equipas.