PSG 0 - 0 Bayern Munique

Onze do Bayern Munique, escolhido por Hansi Flick: Neuer, Thiago Alcântara, Lewandowski, Boateng, Goretzka, Davies, Gnabry, Müller, Alaba, Coman e Kimmich.





Escolhas do técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain: Keylor Navas,Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Mbappé, Paredes, Neymar, Di María, Juan Bernat e Herrera.





Jogo Em direto

22' Ao poste! Responde o Bayern! Lewandowski recebe um cruzamento de Davies no coração da área e remata à meia volta para acertar no ferro. Navas estava batido...

18' Pontapé de canto para o PSG. Defesa bávara afasta o perigo.

17' Quase marca o PSG! Mbappé isola Neymar, o brasileiro remata e Neuer nega o golo aos franceses com uma enorme defesa!

15' Oportunidade interceptada, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) remate com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Leandro Paredes.

14' Oportunidade interceptada, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) remate com o pé direito no coração da área.

10' Pontapé de canto, Paris Saint-Germain. Concedido por Jérôme Boateng.

7' Fora de jogo, Paris Saint-Germain. Ander Herrera tentou um passe em profundidade que encontrou Ángel Di María em posição irregular.

6' Remate de Thiago Alcântara (Bayern) falha o alvo, após passe de Lewandowski.

Início 1ª parte

O PSG sonha com a conquista da primeira Liga dos Campeões, mas o Bayern de Munique procura aumentar o número de troféus no 'currículo'.Franceses e alemães defrontam-se este domingo. Uma das equipas vai levantar a taça esta noite no Estádio da Luz.