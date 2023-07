O PSG continua muito ativo no mercado e pondera avançar nos próximos dias com uma proposta por Gonçalo Ramos na ordem dos 80 milhões de euros, apurou o CM.



O interesse do campeão francês no avançado do Benfica não é novo. Poderá agora tornar-se efetivo, numa fase em que o novo treinador, Luis Enrique, define o plantel para a nova época.









