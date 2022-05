O PSG tem em Sérgio Conceição uma das principais possibilidades para substituir Mauricio Pochettino na próxima temporada. O treinador do FC Porto integra uma lista de cinco nomes ponderados pelo campeão francês.



Publicamente, Conceição tem recordado que tem contrato até 2024 e que só fala do futuro após a final da Taça de Portugal, no próximo domingo.









