A contratação de Manuel Ugarte está prestes a ser decidida. Na corrida pelo médio do Sporting está o Chelsea e o PSG, avançou o jornalista Fabrizio Romano.O PSG foi o primeiro a receber uma proposta pelo jogador, mas com condições de pagamento diferentes da cláusula de libertação de 60 milhões de euros. No entanto, o negócio ainda não está concluído.O Chelsea procura um novo 6 e Ugarte encontra-se na lista de preferências. Caicedo também é uma opção para os Blues.Jorge Mendes está a mediar as negociações.