O PSG já falou com Jorge Mendes sobre Sérgio Conceição mais do que uma vez. O CM sabe que a primeira abordagem aconteceu há algumas semanas, mas recentemente o clube francês voltou a contactar o superagente para saber o que seria preciso para contratar o treinador campeão pelo FC Porto.



O retomar das conversas com o empresário deve-se ao facto de Conceição estar numa lista restrita de quatro treinadores equacionados para orientar os gauleses na próxima temporada.









Ver comentários