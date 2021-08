PSG insiste em CR7 mas só daqui a um ano

O PSG pretende aumentar a sua constelação de estrelas com a contratação de Cristiano Ronaldo e de Paul Pogba e a estratégia já está definida. O clube francês quer aproveitar que os internacionais português e francês estão em final de contrato com a Juventus e o Manchester United, respetivamente, para os contratar a custo zero em 2022.Esta não é uma situação inédita nos parisienses. Foi nestes moldes que contrataram Lionel Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Donnarumma (Milan) e Wijnaldum (Liverpool) esta época.No entanto, estas transferências envolvem um elevado investimento em salários e prémios de assinatura. A saída de Mbappé, que termina contrato em 2022, poderá financiar as contratações de CR7 e Pogba. O avançado quer sair para o Real Madrid.