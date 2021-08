PSG lidera ataque a Messi após jogador deixar FC Barcelona

O Paris Saint-Germain lidera a corrida pela contratação de Messi, estando os diretores do clube francês a elaborar um plano financeiro para garantirem a contratação do argentino que deixou o Barcelona.E o desejo de contar com o avançado é de tal ordem que nem o treinador do PSG, Mauricio Pochettino, esconde o interesse: "Estas são oportunidades que podem surgir diante dos clubes ou não. O clube está a trabalhar e, se houver algum tipo de informação, iremos comunicá-la. Estamos a analisar todas as possibilidades e a contratação de Messi é uma delas", afirmou o técnico na antevisão do jogo de hoje com o Troyes, recusando a ideia de que a vinda do argentino abriria a porta de saída ao jovem francês Mbappé.Mas também o Manchester City surge entre os interessados. No entanto, Pep Guardiola, técnico dos citizens e um dos símbolos do Barcelona como jogador e treinador, disse ontem que "neste momento, Messi não está a ser equacionado" e que a camisola 10 já está entregue a Grealish, por quem o City pagou 118 milhões de euros.A saída de Messi deixou o Barcelona em polvorosa face à contestação dos adeptos. "A renovação de Messi implicava hipotecar 50 anos de direitos de TV", disse Laporta, presidente do Barça, que garantiu que o argentino fez tudo para ficar no clube.Messi detém o recorde de prémios de melhor jogador do mundo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016.Messi, de 34 anos, é o futebolista mais bem pago do mundo. Na última época encaixou 129 milhões de euros em ordenados, prémios e patrocínios.O argentino soma 4 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de clubes, 10 Ligas espanholas, 7 Taças do Rei, 7 Supertaças. Pela argentina tem uma medalha de ouro olímpica (Pequim 2008) e uma Copa América (2021).Messi chegou a Barcelona com 13 anos e está de saída aos 34.