PSG oferece 45 milhões a Ronaldo

Oferta mais do que duplica o valor do atual salário e ultrapassa Lionel Messi.

Por Mário Pereira | 01:30

O PSG vai avançar com uma proposta de salário a Cristiano Ronaldo de 45 milhões de euros anuais, valor que mais do que duplica o seu ordenado atual, na ordem dos 21 milhões de euros.



Segundo sabe o CM, o milionário Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, está decidido a apressar o negócio e terá ficado ainda mais empolgado após ter visto ao vivo Ronaldo a assinar mais uma exibição de sonho, coroada com três golos, frente à Espanha, em jogo do Grupo B do Mundial. Com clubes italianos e ainda o Man. United a perfilarem-se também como candidatos, Al-Khelaifi está disposto a oferecer ainda 300 milhões de euros ao Real Madrid pelo passe do português, pois o contrato com os merengues apenas termina em 2021.



Caso o negócio vá por diante, Ronaldo ficaria a ganhar mais do que Lionel Messi, que desde a última renovação, há cerca de meio ano, ficou a auferir 40 milhões de euros limpos. Neymar, no PSG, ganha 37 milhões.



No duelo entre CR7 e Messi dentro das quatro linhas, neste Mundial, o português leva para já vantagem, tendo em conta os desempenhos de ambos nos jogos da primeira jornada, com dados que podem ser comparados no gráfico anexo.



Amigo Regufe fundamental nas decisões

Ricardo Regufe, amigo de Cristiano Ronaldo, é visto pelo jornal espanhol 'Marca' como figura fundamental nas decisões do internacional português. Aquele diário garante que Regufe é uma personagem central no processo de saída de CR7 do Real Madrid.