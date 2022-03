PSG oferece Kurzawa e Bernat

O PSG está decidido a acionar a cláusula de compra de Nuno Mendes durante o verão, mas não quer pagar os 40 milhões de euros acordados com o Sporting. Por isso, sabe o CM, o clube francês já propôs a cedência de Kurzawa e Bernat para baixar o preço do internacional português. Os leões estão disponíveis para conversar, mas não abdicam de receber uma verba em dinheiro entre os 30 e os 35 milhões de euros.









Nuno Mendes pegou de estaca em Paris. Emprestado no início desta época a troco de 7 milhões de euros, o jovem de 19 anos é dono e senhor da lateral esquerda. Dois dos principais sacrificados têm sido Layvin Kurzawa e Juan Bernat (ambos de 29 anos). O internacional francês conta apenas um jogo esta temporada e o espanhol leva 12. Como o senegalês Diallo (25 anos) tem sido a principal alternativa a Nuno Mendes, o PSG aceita ceder os dois primeiros ao Sporting para pagar menos de 40 milhões pelo defesa formado em Alcochete.

O negócio teria de ser feito nos mesmos moldes do que se passou com Sarabia: empréstimo de um ano, com o PSG a pagar, senão a totalidade, pelo menos a maioria dos salários. Segundo revelou esta semana o jornal ‘L‘Équipe’, Bernat recebe 730 mil euros por mês e Kurzawa 500 mil euros. São 8,76 milhões de euros e 6 milhões de euros por ano, respetivamente. Um total de quase 15 milhões de euros em vencimentos incomportável para a realidade leonina.





CM apurou, a continuidade de Sarabia em Alvalade estará descartada. Isto porque o PSG conta com o avançado espanhol para 2022/23.



Leia também Nuno Mendes abre porta a reforços Pormenores

Polivalência de Bernat

Com experiência em clubes de topo como Bayern e PSG, Bernat tem a vantagem de poder jogar como lateral ou extremo. Ou seja, no 3-4-3 de Rúben Amorim podia alinhar como ala ou na linha ofensiva, à semelhança do que faz Nuno Santos.



Kurzawa em queda

Contratado ao Mónaco em 2015 por 25 milhões de euros, desde então Kurzawa foi sendo utilizado no PSG com regularidade (mínimo de 21 jogos e máximo de 28 numa época), mas esta temporada ficou sem espaço (só um jogo) com a chegada de Nuno Mendes.

Ao que oapurou, a continuidade de Sarabia em Alvalade estará descartada. Isto porque o PSG conta com o avançado espanhol para 2022/23.Com experiência em clubes de topo como Bayern e PSG, Bernat tem a vantagem de poder jogar como lateral ou extremo. Ou seja, no 3-4-3 de Rúben Amorim podia alinhar como ala ou na linha ofensiva, à semelhança do que faz Nuno Santos.Contratado ao Mónaco em 2015 por 25 milhões de euros, desde então Kurzawa foi sendo utilizado no PSG com regularidade (mínimo de 21 jogos e máximo de 28 numa época), mas esta temporada ficou sem espaço (só um jogo) com a chegada de Nuno Mendes.

derrota em jogo-treino



O Sporting perdeu este sábado (1-2) com o Vilafranquense (13º da II Liga) em jogo-treino. Rúben Amorim utilizou os jogadores disponíveis, com exceção de Edwards, Paulinho, Feddal e Adán, que ficaram no ginásio. O plantel vai ter dois dias de folga e volta aos treinos terça-feira.