PSG quer juntar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

O Paris Saint-Germain quer juntar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Depois de assegurar o craque argentino a custo zero, o milionário Nasser Al-Khelaifi (dono do clube) já coloca os olhos na próxima temporada e promete reunir esforços no sentido de resgatar o português, garante alguma imprensa internacional.







O plano do PSG é simples. Mbappé está a cumprir o último ano de contrato no clube francês e deverá rumar ao Real Madrid no final da presente época, a custo zero. Ora, é precisamente nessa altura que entra em cena Cristiano Ronaldo, que também estará livre para assinar por outro clube, sem que a Juventus receba qualquer compensação financeira. A intenção de Al-Khelaifi é que a vaga do avançado francês seja colmata por Cristiano Ronaldo, num novo modelo de negócio a nível de contratações: seduz os jogadores para que deixem terminar os respetivos contratos com os seus clubes, para os ir buscar a custo zero, refletindo depois essa poupança nos elevados salários dos atletas. Foi assim que fez com Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Messi.

O empresário Jorge Mendes já estará a par do plano. CR7 tem à espera um contrato de dois anos e pode assim juntar-se a Lionel Messi em 2022