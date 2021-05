A PSP montou este sábado um largo perímetro de segurança à volta da Luz que manteve os adeptos a centenas de metros do estádio. A tolerância zero das forças de segurança ficou patente minutos antes de o autocarro do Benfica chegar: dezenas de adeptos tentaram chegar a uma zona onde pudessem ver a viatura e manifestar o seu apoio aos jogadores encarnados, mas a PSP não só impediu qualquer avanço como até obrigou essa falange a recuar vários metros.





Depois dos excessos vistos na festa do título do Sporting, a PSP avisara que não ia permitir ajuntamentos durante este sábado. Para isso montou um forte dispositivo, com 600 efetivos de todas as valências. A maior parte esteve na Luz, mas também foram espalhados dezenas de agentes por pontos-chave da cidade de Lisboa, nomeadamente junto ao estádio José Alvalade, quer na rotunda do Leão, quer junto à sede da claque Juventude Leonina. Já os ‘spotters’ estiveram atentos às movimentações dos elementos das claques tidos como mais violentos.