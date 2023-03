PSP de Braga detém sete pessoas antes do jogo deste domingo com o FC Porto

Sete pessoas foram detidas, no domingo à tarde, pela PSP de Braga, nas imediações do Estádio Municipal de Braga, antes da partida frente ao Futebol Clube do Porto, que começou às 18h00.Cinco jovens com idades entre os 21 e os 29 envolveram-se em confrontos físicos junto às bilheteiras do estádio e acabaram presas.Ainda no âmbito do policiamento desportivo ao jogo de futebol entre as equipas Sporting Clube de Braga e Futebol Clube do Porto, a PSP deteve dois homens, com 63 e 67 anos, por venda irregular de ingressos, para o jogo. Foram-lhes apreendidos bilhetes e a quantia de 150 euros em dinheiro.