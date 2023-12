PSP identifica 14 adeptos durante operação de segurança no clássico Sporting- FC Porto

A operação de segurança no estádio de Alvalade durante o clássico entre o Sporting-FC Porto, com vitória da equipa da casa por 2-0 esta segunda-feira, segundo o comunicado da PSP a que oteve acesso, culminou na identificação de dez adeptos, oito por posse de deflagração de pirotecnia e 2 por posse de tarjas.Foram ainda identificados quatro adeptos por lançamento de objetos à polícia e remetidos três autos de notícia para tribunal, um deles por agressão entre adeptos, outro por entrada em local vedado ao público e agressão ao spotter.A vitória desta segunda-feira colocou a equipa do Sporting na liderança do campeonato, a somar 34 pontos, mais um do que o Benfica e três do que o FC Porto.