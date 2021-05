A PSP estará este sábado empenhada em evitar encontros de adeptos do Benfica e do Sporting, clubes que se defrontam pelas 18h00 no Estádio da Luz, em Lisboa. Com os leões já campeões nacionais, a ideia é evitar a repetição dos distúrbios que aconteceram durante o jogo do título com o Boavista e, para isso, serão dispersos os ajuntamentos. Será também criado um perímetro de seguranç...