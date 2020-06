PSP muda de ideias sobre o dérbi na noite de S. João

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública do Porto esteve na origem da polémica da data do FC Porto-Boavista, que se realiza na noite de São João – data definida desde o início –, apurou o CM junto de fonte próxima dos clubes."Quem levantou mais recentemente o problema foi o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto", afirma a nossa fonte, que adianta: "O Comando Metropolitano demonstrou preocupação junto da Direção Nacional da Polícia, que, por sua vez, interpelou a Liga de Clubes.Posteriormente, houve uma reunião que juntou representantes dos dois clubes e das câmaras do Porto e de Gaia, para lá da PSP, confirmando-se a data definida desde o início."Em maio, poucos dias depois de a Comissão Permanente da Liga desenhar o calendário, o organizador da competição alertou a PSP para o facto de o jogo se disputar na noite de São João. Segundo a nossa fonte,"a PSP entendeu que não havia problema, porque, assim, até ficavam mais pessoas retidas em casa a ver o dérbi portuense na televisão".Ao contrário do FC Porto e do Boavista, que nunca sugeriram a mudança do jogo de terça-feira, as câmaras do Porto e de Gaia admitiram a alteração e até o manifestaram, quarta-feira, em comunicado, baseando-se no último parecer da PSP. Mas, posteriormente, representantes das duas autarquias reuniram com a Polícia, os clubes – que não tinham conhecimento de qualquer reserva por parte da força de segurança – e com a Liga, prevalecendo a data inicialmente definida.