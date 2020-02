PSP terá "tolerância zero" com violência e engenhos pirotécnicos no FC Porto-Benfica

O sistema de segurança montado para o FC Porto-Benfica, da I Liga de futebol, será de "tolerância zero" e "implacável para com situações de conduta violenta e engenhos pirotécnicos", disse esta sexta-feira o subintendente da PSP Cardoso da Silva.

Para o 'clássico' referente à 20.ª jornada do campeonato luso, em que se espera cerca de 50 mil espetadores, entre os quais 2.600 adeptos do Benfica, a PSP montou um sistema de segurança "complexo" e "adequado" a um jogo de "risco elevado".

A PSP pretende, com o esquema adotado, "garantir as condições de segurança para que tudo corra bem", e a sua ação incidirá em aspetos relacionados com a "prevenção, monitorização e acompanhamento dos adeptos até ao Estádio do Dragão".