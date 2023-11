Qatar quer tornar Abel o mais bem pago do mundo

O Al Sadd, do Qatar, quer tornar Abel Ferreira, atualmente ao serviço do Palmeiras, o treinador mais bem pago do mundo.









Segundo o jornal catalão ‘Sport’, as negociações “estão muito avançadas e estarão concluídas dentro de quinze dias”, altura em que termina o Brasileirão. O argentino Diego Simeone (Atlético Madrid) recebe anualmente cerca de 40 milhões de euros e lidera, de longe, a lista de técnicos mais bem pagos do Mundo, bem à frente de Pep Guardiola (Manchester City) com 22 milhões anuais. Caso se concretize a contratação, Abel Ferreira passa a ganhar oito vezes mais do que aquilo que aufere atualmente no ‘Verdão’ (5 milhões de euros anuais).

O treinador português de 44 anos continua na luta pela conquista do título brasileiro, mas já admitiu que poderá não cumprir até ao fim o seu contrato que termina em dezembro do próximo ano.





O técnico treina o Palmeiras desde novembro de 2020 e, pelo emblema brasileiro, já conquistou um campeonato, duas Libertadores, uma Taça do Brasil, uma Supertaça do Brasil e uma Recopa sul-americana. Abel foi recentemente apontado ao Benfica, para ocupar o lugar do alemão Roger Schmidt.