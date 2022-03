Oito estádios construídos de raiz, modernos e com toques futuristas, irão acolher os 65 jogos da fase final do Mundial de futebol do Qatar, que começa no dia 21 de novembro e termina a 18 de dezembro.A seleção portuguesa é uma das 32 que irão marcar presença no pequeno país peninsular situado no golfo Pérsico, e que tem uma área de 11 437 km quadrados.