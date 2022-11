S érgio Conceição espera que o FC Porto se reforce no mercado de inverno depois de ter garantido a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



Os mais de 10 milhões de euros garantidos (9,6 M € do prémio pago pela UEFA mais a restante receita indireta com um jogo extra) são vistos pelo treinador como um balão de oxigénio que a SAD deve usar para apetrechar o plantel já em janeiro.









