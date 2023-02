“Tenho de ter cuidado, é verdade, um olhar ou ter opinião são motivo de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que eles pensam que estou a ter.” Foi desta forma que Sérgio Conceição comentou as 22 expulsões em Portugal. Questionado se temia que lhe fosse feita uma colagem de treinador insurreto depois da expulsão na Madeira, diante do Marítimo - motivo pelo qual não estará este domingo no banco frente ao Vizela -, Conceição respondeu que “já está colado há muito tempo”.









