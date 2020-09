Quaresma assina pelo Guimarães e apresenta-se em cima de cavalo branco

Está confirmado – Ricardo Quaresma é jogador do V. Guimarães. O internacional português assinou contrato por duas temporadas, que poderá ser alargado até 2022/23, e é apresentado esta terça-feira."Vida longa ao rei. A dinastia Quaresma começa agora", anunciaram os vimaranenses, que produziram um vídeo original publicado esta segunda-feira nas redes sociais. No fundo, o clube da cidade-berço quis mostrar aos vizinhos e rivais do Sp. Braga que não querem ficar atrás nestas coisas da promoção. Os bracarenses também fizeram uma ousada produção quando revelaram a contratação do argentino Gaitán.Quaresma, 36 anos, que terá nas costas o nº 10, aparece num vídeo muito inspirador. O extremo sai do castelo e vê um carro com a sua alcunha futebolística, ‘Mustang’, que lhe é indicado por um mordomo. No mesmo vídeo, o ex-jogador dos turcos do Kasimpasa, que em Portugal já jogou no Sporting e FC Porto, aparece, altivo, num cavalo já com a nova camisola.Ricardo Andrade Quaresma Bernardo nasceu em Lisboa, em 26/9/1983 (está à beira dos 37 anos). Começou no Domingos Sávio e acabou a formação no Sporting. Os leões foram a sua primeira equipa no campeonato profissional. Estreou-se em 2001/02, fez mais uma temporada em Alvalade, antes de se transferir para o Barcelona.Depois de uma época na Catalunha, mudou-se para o FC Porto, no qual permaneceu quatro temporadas. Jogou no Inter, no Chelsea, emprestado pelos italianos, passou pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, vestiu a camisola do Besiktas durante sete épocas e, na última temporada, também na Turquia, representou o Kasimpasa, participando em 26 jogos, nos quais apontou quatro golos.O extremo, que foi campeão da Europa e ganhou uma Liga dos Campeões, além de vários campeonatos conquistados, tem 80 internacionalizações e dez golos apontados pela Seleção.