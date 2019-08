Quaresma dispensado do Besiktas por ordem do presidente do clube

Quatro dias depois de ter classificado como falsas as notícias que davam conta da sua saída do Besiktas, Ricardo Quaresma anunciou que o presidente do clube turco o dispensou."Acabei de ser informado pelo presidente do clube que ele não quer que continue a fazer parte da equipa e que continue a jogar. Neste momento, estou a trabalhar para resolver o meu futuro e nos próximos dias vou anunciar, em conferência de imprensa, a minha decisão. Obrigado a todos pelo pela vossa compreensão e apoio", escreveu o internacional português na sua conta de Instagram, juntamente com uma montagem em que mostra todos os números que registou com a camisola do Besitkas.No início da semana, o internacional português recorreu à mesma plataforma para negar que estivesse de saída do clube."São fake news. É o meu último ano de contrato e eu vou ficar aqui para ajudar o meu clube, a minha equipa e os meus adeptos a chegar ao fim da época e a sermos campeões. Um abraço para todos. Besiktas para sempre", escreveu na altura.No entanto, agora o rumo é outro. Quaresma promete novidades para os próximos dias.