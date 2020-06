Quaresma e Matheus prometem dar mais na equipa principal do Sporting

Eduardo Quaresma e Matheus Nunes cumpriram o sonho de meninos. Estrearam-se na equipa principal do Sporting, quinta-feira, em Guimarães com um empate (2-2) ante o Vitória, e agora prometem dar mais."A estreia de um menino que sempre sonhou com isto. Não foi o resultado que queríamos, mas vamos dar mais", prometeu Eduardo Quaresma, defesa-central de 18 anos, que fez o jogo completo. Já o companheiro Matheus Nunes, médio de 21 anos, garante: "Darei o meu máximo sempre para vos dar alegrias, que é o que merecem."O treinador do Sporting reconheceu o grau de dificuldade que encontra qualquer estreante e não deixou de dar uma palavra de estímulo aos dois jovens futebolistas. "O Matheus sofreu um pouco mais, também porque jogava contra três jogadores no meio e é preciso estaleca. O Quaresma esteve mais tranquilo, fez um excelente jogo. Mas estou contente com todos", afirmou Rúben Amorim."Foi só o começo", comentou Matheus Nunes, que fez a formação no Ericeirense e jogou no Estoril. "Estou muito feliz" pela estreia nos leões, diz o carioca, que foi substituído aos 66 minutos por Doumbia."O sonho cumprido, é o sonho que tenho desde que me lembro como pessoa, que sempre trabalhei para realizar. Estar aqui é uma honra", escreveu Matheus Nunes, o jogador que, diz o presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai pagar a transferência de Rúben Amorim de Braga para Alvalade.O Sporting tem vindo a proceder a mudanças no setor da formação, de onde já saiu Miguel Quaresma, avançando João Couto, que deixa de ser treinador. Na equipa de juvenis também entrará um novo técnico, depois de os leões terem prescindido dos serviços de João Vargas.O Sporting treinou esta sexta-feira à tarde em Alcochete. Os titulares do jogo de Guimarães fizeram recuperação e os restantes trabalharam no relvado, exceto os lesionados Luiz Phellype, Wendel e Joelson Fernandes.Rúben Amorim concedeu folga ao plantel neste sábado. O regresso ao trabalho está marcado para domingo, às 10h00.