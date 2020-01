Quaresma pisca o olho ao Brasil em mensagem de Ano Novo

Um Feliz Ano Novo para todos. Que 2020 venha carregado de coisas boas. Muita paz e amor, seja na Turquia, em Portugal, no Brasil ou no resto do Mundo." Esta foi a mensagem de Ricardo Quaresma, na passada terça-feira, que agitou os adeptos do Santos nas redes sociais.Na legenda da foto com a família que partilhou no Instagram, o jogador, de 36 anos, refere o Brasil sem razão aparente. O internacional português tem contrato com o Kasimpasa, da Turquia, até junho, mas nos últimos dias tem sido associado ao Santos, clube do estado de São Paulo que vai ser treinado por Jesualdo Ferreira na temporada prestes a iniciar-se naquele país sul-americano.Centenas de adeptos do Santos aproveitaram a foto de Quaresma para lhe pedir que se mude para a equipa na qual brilhou Pelé nos anos 60. "Vem ser feliz no maior time [equipa] do Mundo" ou "vem fazer golo de trivela no Santos" foram alguns dos muitos comentários feitos pelos seguidores do craque.No entanto, também há quem aponte a idade avançada de Quaresma como um entrave à sua transferência para o Brasil. Por outro lado, o experiente jogador encaixaria que nem uma luva no 4-3-3 que se adapta melhor às características do atual plantel do Santos e que também é o esquema preferencial de Jesualdo Ferreira.Esse facto foi um dos motivos apontados por Jorge Jesus, treinador que ganhou o Brasileirão e a Taça Libertadores pelo Flamengo em 2019, para prever o "êxito" do compatriota. "Acredito que o Santos fez uma boa escolha", disse o técnico numa entrevista ao jornal ‘Record’.