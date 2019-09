Quarteto sul-americano inicia treinos 48 horas antes do Portimonense

O mexicano Jesus Corona, os colombianos Luis Díaz e Uribe, e o argentino Marchesín só devem voltar a estar às ordens de Sérgio Conceição na próxima sexta-feira, dois dias antes da deslocação do FC Porto ao terreno do Portimonense para a Liga.

O quarteto está ao serviço das respetivas seleções, que jogam na madrugada de quarta-feira nos EUA. Após nova viagem transatlântica, os jogadores regressam ao Porto na quinta-feira, dia 12, mas só devem treinar na sexta-feira.





A preocupação de Sérgio Conceição passa pelos tempos de recuperação dos jogadores, mas também com algum eventual problema físico que possam sofrer. No primeiro jogo de preparação do México (triunfo 3-0 com os EUA), Corona jogou 70’, e Marchesín 90’, no empate da Argentina (0-0) com o Chile.Já na Colômbia, o médio Uribe esteve em campo com o Brasil (2-2) 61’ e o extremo Luis Díaz 29’. Na madrugada de quarta-feira, México e Argentina enfrentam-se, enquanto a Colômbia defronta a Venezuela.Marcano e Alex Telles já não fazem parte do boletim clínico . Os defesas estiveram em pleno no treino de ontem dos dragões, segundo informação do clube.Ausentes estiveram Pepe (tratamento), Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) e Marega (treino condicionado), que continuam a recuperar de lesões."Estou muito bem e muito contente com o salto na minha carreira", disse o guarda-redes argentino Marchesín sobre a nova experiência no FC Porto.