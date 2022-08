Quatro portugueses na corrida à Bola de Ouro e... Messi de fora

Rafael Leão (AC Milan), Bernardo Silva (Man. City), Cristiano Ronaldo (Man. United) e João Cancelo (Man. City) fazem parte da lista de 30 jogadores nomeados para Bola de Ouro, prémio entregue pela 'France Football'. Além deste quarteto luso, nos nomeados estão ainda Luís Díaz, antigo médio do FC Porto, e de Darwin Nuñez, ex-Benfica.A grande surpresa é mesmo a ausência de Leo Messi, argentino que curiosamente é o detentor do troféu. O jogador do Paris SG vê interrompida uma longuíssima sequência de épocas consecutivas entre os eleitos (desde 2005), ao passo que Cristiano Ronaldo surge nos melhores do Mundo pela 17.ª vez.Em atualização