“Que o Sérgio ganhe a Liga dos Campeões", diz treinador do Portimonense após 'bate-boca'

Paulo Sérgio deu esta quarta-feira por encerrado o caso em que foi protagonista, com Sérgio Conceição, no último Portimonense-FC Porto (1-2), que conduziu à expulsão de ambos. O treinador dos algarvios fez um ato de contrição e deixou palavras de simpatia para com o colega de profissão, afirmando, mesmo, que gostava de o ver conduzir os portistas a mais um título europeu."O caso está arrumado. Não tenho orgulho no que se passou, mas, agora, é seguir em frente. Desejo sucesso ao Sérgio Conceição e, se possível, que ganhe a Liga dos Campeões", afirmou Paulo Sérgio na antevisão do jogo de amanhã entre o Portimonense e o Nacional, na Madeira (20h30), para a Liga, acrescentando: "Nada me move contra ele, pelo contrário".No final do jogo, disputado a 20 de março, Paulo Sérgio, disse que nunca foi expulso, o que não era verdade, como, de resto, a imprensa denunciou. O treinador do Portimonense reconhece o engano, diz que não é homem de mentir e que, "após a conferência detetei logo a enorme gafe que tinha cometido". "Foi um lapso imperdoável. O facto de já ter sido expulso anteriormente não me veio à cabeça, talvez pelo calor do jogo, mas não invalida que tenha sido um lapso imperdoável", referiu.Paulo Sérgio foi alvo de um processo disciplinar, à semelhança de Sérgio Conceição, e multado em 408 euros, ao passo que o homólogo tem de pagar 2040 euros. Os treinadores trocaram ofensas verbais depois de um golo apontado por Sérgio Oliveira, foram expulsos pelo árbitro Rui Costa e tiveram de ser separados a caminho do túnel de acesso aos balneários. Paulo Sérgio, na altura, tratou Sérgio Conceição por "anão" e o treinador dos dragões chamou-lhe "palhaço".