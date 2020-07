"Que possa festejar mais um título": Jorge Jesus deixa mensagem antes de jogo do Flamengo

A advogada e assessora do técnico está a ser apontada como amante de Jesus por um site brasileiro. A mulher já reagiu à polémica com um vídeo nas redes sociais onde se defende da acusação: "cobardemente agredida e caluniada nas últimas horas"

O Flamengo, de Jorge Jesus, joga esta noite com o Fluminense para a conquista do campeonato carioca. O encontro que se realiza à uma da manhã desta quinta-feira pode ser visto em direto e emPor isso, horas antes da partida começar, JJ quis deixar uma mensagem aos adeptos do Flamengo."Que a Nação Rubro-negra possa festejar mais um título", escreveu no Instagram.O eterno Fla Flu pode dar mais um título ao treinador português Jorge Jesus que se vê envolvido num escândalo amoroso com a advogada Ana Paula Belinger.Também o Flamengo veio criticar as publicações que circularam nos últimos dias nas redes sociais. O clube acredita que se tratam de publicações para desestabilizar Jorge Jesus visto que faltam poucas horas para o encontro entre os rivais do Rio de Janeiro.