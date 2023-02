Carlos Queiroz é o novo selecionador do Qatar. O treinador português, de 69 anos, assinou esta terça-feira um contrato de quatro anos com a federação daquele país, num projeto que termina no final do Mundial 2026. Queiroz deixou recentemente a seleção do Irão, com a qual esteve presente no Campeonato do Mundo que decorreu precisamente no Qatar.









O Qatar é a sétima seleção da carreira de Carlos Queiroz. Antes já comandou tecnicamente Portugal (duas vezes), Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão (duas vezes), Colômbia e Egito.